Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с Азербайджаном

Организация Североатлантического договора (НАТО) приветствует значительный прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете генерального секретаря альянса Марка Рютте по итогам 2025 года.

В документе подчеркивается, что парафирование мирного соглашения в августе стало важным шагом на пути к нормализации отношений и укреплению региональной безопасности. В этой связи альянс готов углублять диалог и сотрудничество с обеими странами.

"Южный Кавказ имеет важное значение для безопасности НАТО, особенно в учетом того, что регион продолжает испытывать на себе последствия агрессивной войны России против Украины", - отмечается в документе.

В отчете также говорится, что в рамках Программы совершенствования военного образования на 2025 год Азербайджан активизировал обмен передовым опытом с государствами-партнерами.

Подчеркивается, что "в рамках программы "Партнерство ради мира" НАТО сотрудничает с 16 странами", в число которых входит и Азербайджан.

Кроме того, в документе уделено внимание деятельности центров передового опыта НАТО - организаций, создаваемых на национальном и многонациональном уровнях для предоставления экспертных знаний и поддержки возможностей альянса. На сегодняшний день аккредитацию НАТО имеют 30 таких центров, еще пять находятся на различных этапах оценки.

"Все 32 государства-члена НАТО вовлечены в эту экосистему, а восемь стран-партнеров (в их число входит и Азербайджан) также вносят свой вклад", - отмечается в отчете.

