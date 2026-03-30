Национальный рестарт: что даст нам турнир FIFA SERIES 2026?

Наступила долгожданная пауза в клубном футболе. А это значит, что теперь мы можем сконцентрироваться на выступлении национальной сборной страны. Турнир FIFA Series 2026 тут, как никак, кстати. Это – возможность улучшить рейтинг, а также попробовать различные эксперименты на поле.

После прихода на пост главного тренера Айхана Аббасова мы все начали верить в перемены. В то, что именно местный специалист, знающий нашу национальную футбольную кухню лучше любого иностранца, сможет по-настоящему преобразить команду. Работы у специалиста много.

Первый матч турнира в Сумгайыте против команды Сент-Люсии показал, что у азербайджанской сборной есть стержень. Но, говорить о значительных изменениях еще рано. Придал настроения победе и тот факт, что был побит рекорд по крупным победам, одержанным нашей сборной. Ранее это была победа над Сан-Марино со счетом 5:1, одержанная еще при Роберте Просинечки в отборочном этапе к чемпионату мира 2018 года. Именно тогда и был поставлен рекорд по очкам в отборочном этапе, коих было по итогам десять. Теперь же, время обновлять данные цифры. Правда, ближайшим официальным турниром для сборной будет Лига Наций УЕФА, где команде необходимо реабилитироваться за прошлый турнир и вернуться в дивизион С. Для этого необходимо обыгрывать команды Литвы и Лихтенштейна. Но, какие первостепенные задачи необходимо выполнить для этого? В первую очередь надо наигрывать схему, которая будет приносить результаты. Возможность для этого, как раз, наступила в данный момент. О готовности команды говорил перед турниром и сам Айхан Аббасов.

АЙХАН АББАСОВ

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу

«Наши футболисты выйдут на поле и сделают всё возможное для достижения результата. Данный турнир имеет для нас большое значение в преддверии матчей Лиги наций УЕФА. Постараемся показать качественную игру».

В игре против Сент-Люсии команда вышла на поле в расстановке с тремя защитниками при переходе на пять защитников в оборонительном варианте. Гисмет Алыев и Эльвин Джафаргулиев были вингерами, а в центре обороны места заняли Бадави Гусейнов, Эльвин Бадалов и Рахман Дашдамиров. Эмин Махмудов, Эмиль Сафаров и Рагим Садыхов играли в центре поля. А нападение составили – Ренат Дадашов и Муса Гурбанлы. Рамку наставник доверил Рзе Джаффарову. Стартовый натиск принес свои плоды, а к перерыву разница составила уже три мяча (отличились Махмудов, Садыхов и Гурбанлы). На второй тайм вышел уже полностью обновленный состав. Рзу в воротах заменил Салахат Агаев. Полевыми игроками стали Рустам Ахмедзаде, Хаял Алиев, Абдулла Хайбуллаев, Джейхун Нуриев, Айхан Гусейнов, Торал Байрамов, Рахиль Мамедов, Вусал Искендерли, Джалал Гусейнов и Абдулла Рзаев. Для некоторых из них этот матч стал первым в футболке национальной сборной. Реализованный гостями пенальти лишь раззадорил подопечных Аббасова, которые решили не отставать от команды первого тайма и также забили в итоге три мяча. Точные удары Байрамова, Искендерли и Ахмедзаде установили окончательный счет на табло. Отметим тут гол Рустама Ахмедзаде, забитый на последней минуте. Именно он и установил исторический победный рекорд на табло 6:1. Возможно, голов могло бы быть еще больше, если бы не дождливая погода. Наивысшую оценку за матч (7,5) получили Эльвин Джафаргулиев, Рустам Ахмедзаде и Вусал Искендерли.

Стерн Джон

Главный тренер сборной Сент-Люсии

«Не ожидал такого результата. Мы знали, что соперник окажет давление. Допускали простые ошибки, а за это всегда наказывают. Мы проделали долгий путь, чтобы приехать сюда. Для игроков это хороший опыт - сыграть против европейской команды. Но, конечно, результат нас разочаровал»

Увы, на этом сборе нет нескольких игроков, которых также было бы также интересно увидеть в деле. Например, восстановившегося после травмы Махира Эмрели или переехавшего в американский чемпионат Наримана Ахундхаде.

Какой итог можно сделать после первого матча? У команды налаживается созидание, получаются забросы с флангов в центр штрафной площади. Уровень соперника не позволил во всей красе проявить себя обороне. Второй матч турнира будет против Сьерра-Леоне, соперник тут уже немного посерьезнее. Будет ли это возможность для новых экспериментов, или будет закрепляться определенная схема игры? Покажет сам матч. Если исходить из слов Айхана Аббасова, то мы, вероятнее, увидим новый рисунок игры.

АЙХАН АББАСОВ

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу

«Хотим дать шанс всем, посмотреть на игроков в деле. В команде есть конкуренция. Возможны изменения в составе. Есть и фактор травм. Некоторые футболисты сейчас в лучшей форме. В следующем матче хотим сыграть по-другому. Думаем также о матчах с Литвой и Лихтенштейном в Лиге наций. Есть моменты, которые хотим проверить в этих играх».

Эти матчи серии должны ответить на ряд вопросов, прежде всего, для самого наставника. Ведь, уже осенью команде предстоит экзамен в виде Лиги Наций, где все ждут возвращения в третий по силе дивизион. А дальше, будем ждать прогресса, который, хочется верить, не за горами…

Эмин Ахмедов