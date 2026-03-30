76% болельщиков клубов АПЛ выступают за отмену VAR - Sky Sports

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA), представляющая интересы любителей футбола в Англии и Уэльсе, провела опрос по результатам которого 76% респондентов выступают за отмену системы VAR, сообщает Sky Sports.

В рамках исследования болельщикам клубов Премьер-лиги предлагалось ответить на 15 вопросов об общем впечатлении от использования VAR, различных изменений в работе системы, а также отношении к расширению полномочий видеоарбитров. Болельщики не верят, что работа VAR становится быстрее или точнее. Лишь 3,4% опрошенных любителей футбола, посещающих матчи, считают, что VAR положительно влияет на развитие игры.

Источник: Чемпионат