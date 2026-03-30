Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

30 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора была выражена глубокая обеспокоенность по поводу обостряющейся региональной ситуации.

Была подчеркнута важность усиления дипломатических усилий для скорейшего прекращения военных столкновений в регионе.

Министры также обменялись мнениями по вопросам двустороннего интереса.