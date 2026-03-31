ФИФА выразила благодарность АФФА

ФИФА поблагодарила АФФА за проведение международного турнира FIFA Series – 2026 на высоком уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на национальную ассоциацию, представитель высшего футбольного органа вручил памятный подарок генеральному секретарю АФФА Джахангиру Фараджуллаеву.

Д. Фараджуллаев выразил признательность за оказанное внимание и заявил, что надеется на успешное продолжение сотрудничества в будущем.

Отметим, что сборная Азербайджана стала победителем турнира FIFA Series – 2026.