 Соответствует ли действительности информация о передаче ребенка в другую семью «отцом 9 детей»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Фаига Мамедова17:52 - Сегодня
Скандал вокруг многодетного отца, собиравшего средства во время прямых эфиров с похорон ребенка, получил продолжение: мужчина заявил, что «отдал» другого своего ребенка в чужую семью.

Ранее в МВД сообщили, что информация уже проверяется совместно с органами опеки, а ситуация находится на личном контроле руководства ведомства.

Как сообщила 1news.az сотрудница пресс-службы МВД Луму Исрафилли, распространенная в социальных сетях информация о том, что К. Джабраилов якобы «отдал» одного из своих детей, была расследована полицией. В результате было установлено, что данные утверждения не соответствуют действительности.

«Полиция совместно с профильными государственными структурами провела с К. Джабраиловым профилактическую беседу. Ему были разъяснены правовые последствия распространения в сегменте социальных сетей подобных ложных сведений, не соответствующих реальности», - отметили в ведомстве.

История многодетного отца, вызвавшая широкий общественный резонанс в Азербайджане, получила продолжение.

Мужчина, ставший известным в социальных сетях после скандальных прямых трансляций с похорон собственного ребенка и активных призывов к сбору средств, сделал новое шокирующее признание. Он заявил, что фактически «отдал» одного из своих детей в другую семью.

Это заявление вызвало волну негодования и неоднозначную реакцию в обществе, подняв вопросы о законности подобных действий и безопасности детей.

В связи с этим редакция 1news.az обратилась с запросом в пресс службу Министерства внутренних дел.

Как сообщила нам сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Луму Исрафилли, информация о данных действиях уже взята под строгий контроль. В настоящее время указанные факты являются предметом официального расследования.

В ведомстве подчеркнули, что совместно с профильными государственными структурами (включая органы опеки и социальной защиты) проводятся соответствующие комплексные проверки.

«По результатам расследования будет обеспечено принятие всех необходимых мер в соответствии с требованиями действующего законодательства», - отмечается в информации.

Напомним, 2 апреля стало известно об отравлении шести детей из этой семьи угарным газом. Трагедия обернулась скандалом, когда отец семейства начал вести прямые трансляции в TikTok из больницы и с кладбища, используя смерть ребенка как повод для сбора средств. К тому же недавно выяснилось, Камиль Джабраилов имеет вторую жену, которая беременна, а также он отдал одного из своих детей другой семье.

