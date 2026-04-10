Азербайджан и Средний коридор: от маршрута к системе

Череда событий последних дней вновь обращает внимание на растущую значимость Среднего коридора и роль Азербайджана в его формировании и функционировании. Показательно, что эта тема последовательно поднималась в Баку и вокруг него на разных уровнях: на совещании глав правительств ОТГ, в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию, а также на его встречах с министрами иностранных дел и транспорта Казахстана и премьер-министром Литвы.

В ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию 6 апреля транзитно-энергетическая повестка выступила в качестве одной из основных тем переговоров. Причем упоминание проектов Баку–Тбилиси–Джейхан, Южного газового коридора и Среднего коридора в одной связке показало, что они уже воспринимаются не как отдельные направления, а как единая инфраструктурная конструкция, через которую регион интегрируется в глобальные энергетические и торговые потоки. Средний коридор таким образом выступает не просто как транспортный маршрут, а как концепт, формирующий мультимодальную систему связности, где трубопроводная инфраструктура, железные дороги, морские перевозки и логистические узлы начинают работать в единой логике, обеспечивая непрерывность потоков от Каспия к Европе.

Практическое продолжение этой линии последовало уже 8 апреля в Баку, где президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева и министра транспорта Нурлана Сауранбаева. Обращает на себя внимание сам формат встречи. Одновременный визит в Баку глав внешнеполитического и транспортного ведомств Казахстана указывало на то, что речь шла не только о политической составляющей, но и о конкретных параметрах функционирования маршрута. Причем, это напрямую может быть связано с решениями, озвученными несколькими днями ранее на заседании глав правительств стран ОТГ, где казахстанская сторона предложила развивать Транскаспийский маршрут через укрепление его институциональной базы, внедрение цифрового мониторинга и расширение связности.

По сути, Казахстан сейчас продвигает переход Среднего коридора в управляемую многофункциональную систему. И ключевой акцент здесь делается не столько на строительстве новой инфраструктуры, сколько на устранении разобщённости между уже существующими участками. Предложение создать цифровой мониторинговый центр, а также подготовка межправительственного соглашения с Азербайджаном направлены именно на это — синхронизацию тарифов, процедур и логистики.

Это свидетельствует о том, что Транскаспийский маршрут постепенно превращается в комплексную систему, где транспорт, энергетика, цифровые решения и инвестиции начинают работать вместе. Именно такой формат необходим для того, чтобы закрепить грузопоток не ситуативно, а на долгосрочной основе. И признаки этого уже видны — растут объёмы перевозок, увеличивается контейнерооборот, сокращаются сроки доставки. Маршрут начинает восприниматься как реальная альтернатива, а не как резервный вариант в системе внутриконтинентальных коммуникаций в Евразии.

По мере роста загрузки коридора всё более активно решаются и вопросы, которые ранее сдерживали его эффективность. На каспийском участке уже предпринимаются шаги по наращиванию флота, модернизации портовой инфраструктуры и более тесной увязке работы портов с железной дорогой. Это постепенно снижает время обработки грузов и делает морское плечо более предсказуемым для перевозчиков.

Аналогичная работа ведётся на железнодорожных и пограничных стыках. Страны-участники переходят к унификации процедур, совершенствованию тарифной политики и внедрению цифровых решений, включая системы мониторинга перевозок в режиме реального времени. Это позволяет ускорять прохождение грузов и снижать административные издержки, превращая коридор в более удобный инструмент для бизнеса.

Важно и то, что развитие маршрута теперь рассматривается как единый процесс на всём его протяжении — от Центральной Азии до Европы.. Параллельно с модернизацией участков в Казахстане и Азербайджане ведётся работа и на других отрезках, включая развитие инфраструктуры в Турции, Грузии и расширение пропускной способности ключевых узлов. Это означает, что устойчивость Среднего коридора усиливается по всей его протяжённости.

В результате коридор постепенно переходит в более зрелую фазу, где ключевое внимание уделяется не только расширению инфраструктуры, но и повышению качества и согласованности его работы.

На этом фоне растущий интерес внешних участников к коридору вполне объясним и оправдан. Визит премьер-министра Литвы Инги Ругинене в Азербайджан это продемонстрировал со всей ясностью. Для Вильнюса Средний коридор — это не абстрактный проект, а возможность встроиться в новую логистическую архитектуру, которая формируется в обход России. Литва пытается увязать свои ключевые активы — порт Клайпеда и проект Rail Baltica — с транскаспийским направлением через Турцию, Южный Кавказ и Каспий. В таком качестве она может выступать северным входом в Европу для грузов из Центральной Азии, тогда как Азербайджан закрепляется как южное звено этой цепочки.

Таким образом, сразу несколько событий, произошедших буквально за несколько дней, показывают одну и ту же тенденцию. Средний коридор уже вышел из стадии обсуждений и переходит в фазу практической настройки. При этом речь уже идёт не о создании самого маршрута — он сформирован, — а о распределении ролей внутри него. Именно закрепление за собой ключевых участков и функций становится главным вопросом для всех участников процесса. В этом контексте роль Азербайджана как центрального звена коридора и координатора значительной части его инфраструктуры становится всё более значимой и во многом определяющей.

Ильгар Велизаде