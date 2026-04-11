Работой Мерца недовольны 70% немцев

Уровень недовольства немцев работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца на фоне роста цен на горючее достиг новой рекордной отметки в 70%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Только 21% респондентов положительно оценили работу главы правительства - абсолютный антирекорд. Еще 9% не смогли определиться с ответом. Еще хуже немцы относятся к работе действующего кабмина. 73% недовольны деятельностью правительства в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Лишь 20% положительно оценивают ее, еще 7% не определились со своей позицией. Опрос проводился 9-10 апреля, в нем участвовали 1 003 человека.

"Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством", - констатировал руководитель INSA Херман Бинкерт. "Маловероятно, что канцлеру и коалиции удастся в принципе изменить эту тенденцию", - считает эксперт.

В рейтинге политических партий первое место занимает "Альтернатива для Германии" с 26%. Блок ХДС/ХСС на втором месте, за него готовы проголосовать 25% респондентов. Третью строчку занимают социал-демократы с 14%, далее следуют "Зеленые" с 13% и Левая партия с 10%. Остальные партии не смогли бы преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Бундестаг. Этот опрос проводился с 7 по 10 апреля, в нем участвовали 1 205 человек.