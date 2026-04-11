Иранская делегация прибыла в Пакистан под сопровождением истребителей - ВИДЕО

Иранская делегация прибыла в Исламабад, где была встречена с сопровождением истребителей ВВС Пакистан.

Самолёт с официальными лицами приземлился на авиабазе Нур-Хан.



Ожидается, что визит связан с предстоящими переговорами, направленными на обсуждение региональной безопасности и дипломатических инициатив.

«Ее сопровождали пакистанские истребители при входе в воздушное пространство города», - говорится в публикации, сообщает Pars Today.