Иранская делегация прибыла в Пакистан под сопровождением истребителей - ВИДЕО
Иранская делегация прибыла в Исламабад, где была встречена с сопровождением истребителей ВВС Пакистан.
Самолёт с официальными лицами приземлился на авиабазе Нур-Хан.
Ожидается, что визит связан с предстоящими переговорами, направленными на обсуждение региональной безопасности и дипломатических инициатив.
«Ее сопровождали пакистанские истребители при входе в воздушное пространство города», - говорится в публикации, сообщает Pars Today.
