Высота снежного покрова в Шахдаге составила 81 см - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

К 11:00 утра в ряде районов Азербайджана наблюдаются дожди с грозами, в Шахдаге идет снег.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, что высота снежного покрова в Шахдаге составила 81 см. Количество выпавших осадков в Шахбузе составило 9 мм, в Гахе (Сарыбаш) и Балакяне - 6, в Товузе и Нахчыване - 4, в Шеки, Огузе, Джульфе, Лянкяране, Дашкесане, Исмаиллы, Шамахы, Габале, Гусаре, Губе, Мингячевире, Гёйчае, Имишли, Билясуваре, Гядабейе, Агстафе, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Астаре, Шяруре, Ордубаде, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше и Ханкенди - 3 мм.

Вчера дул северо-западный ветер, максимальная скорость которого периодически усиливалась в Барде до 16 м/с, в Джульфе до 15 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гядабейе, Гёйгёле, Балакяне, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Шеки, Шамахы, Хызы, Гусаре, Халтане, Ярдымлы, Лерике наблюдается туман, дальность видимости снижена до 500 метров.