Состояние одного из отравившихся в Сумгайыте детей остается тяжелым
Состояние одного из детей, отравившихся угарным газом в поселке Тагиев, оценивается как тяжелое стабильное.
Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.
Было отмечено, что ребенок продолжает лечение в Детской клинической больнице имени А.Ф.Караева при Республиканском педиатрическом центре; ему поставлен диагноз «менингоэнцефалит».
В то же время в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра продолжается лечение еще двоих детей. Состояние этих пациентов, у которых диагностирован «вирусный менингоэнцефалит неуточненный», оценивается как стабильное.
Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, скончалась двухлетняя девочка.
Соответствует ли действительности информация о передаче ребенка в другую семью «отцом 9 детей»? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Многодетная семья из Сумгайыта взята под контроль после трансляции с похорон
Что будет с детьми после трагедии в Сумгайыте? - Официальный ответ
В Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом – ОБНОВЛЕНО
В Сумгайыте шестеро детей, пострадавших от отравления угарным газом, повторно госпитализированы
За кулисами «Отца 9 детей»: нищета, TikTok-трансляции и гибель ребенка