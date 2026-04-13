Состояние одного из отравившихся в Сумгайыте детей остается тяжелым

Состояние одного из детей, отравившихся угарным газом в поселке Тагиев, оценивается как тяжелое стабильное.

Об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос 1news.az.

Было отмечено, что ребенок продолжает лечение в Детской клинической больнице имени А.Ф.Караева при Республиканском педиатрическом центре; ему поставлен диагноз «менингоэнцефалит».

В то же время в Детской больнице Сумгайытского медицинского центра продолжается лечение еще двоих детей. Состояние этих пациентов, у которых диагностирован «вирусный менингоэнцефалит неуточненный», оценивается как стабильное.

Напомним, что 1 апреля в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев города Сумгайыт шесть членов одной семьи отравились угарным газом. Позже, 3 апреля, скончалась двухлетняя девочка.

