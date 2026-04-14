Дорожная полиция призвала водителей не отвлекаться на телефон за рулём - ФОТО

Использование мобильного телефона за рулём представляет серьёзную угрозу безопасности дорожного движения.

Начальник отдела Главного управления дорожной полиции Ровшан Тагиев отмечает в комментарии 1news.az, что подобное поведение отвлекает внимание водителя, усложняет управление транспортным средством и повышает риск дорожно-транспортных происшествий,

По его словам, проведённые исследования показывают, что у водителей, использующих телефон во время движения, снижается время реакции, увеличивается количество ошибок при оценке расстояния и скорости, а также становится невозможным своевременно реагировать на внезапно возникающие опасные ситуации. Особенно при наборе сообщений или использовании социальных сетей внимание водителя на несколько секунд отвлекается от дороги, что может привести к потере контроля над транспортным средством и тяжёлым последствиям.

Р.Тагиев отмечает, что использование мобильного телефона за рулём - это не только административное правонарушение, но и реальная угроза жизни и здоровью людей.

«Призываю водителей воздерживаться от использования мобильных телефонов во время управления транспортным средством и при необходимости пользоваться ими только после остановки в безопасном месте», - подчеркивает Ровшан Тагиев.

На фото начальник отдела Главного управления дорожной полиции Ровшан Тагиев.