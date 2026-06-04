Эмин Агаларов - о высоком потенциале развития связей Азербайджана и России

Между Азербайджаном и Россией существуют прочные человеческие и деловые связи, которые создают основу для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент Agalarov Development, основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов, выступая на сессии «Россия-Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Я искренне верю и считаю, что у Азербайджана с Россией не может быть плохих отношений. Они не просто должны быть хорошими, они должны быть очень хорошими, потому что это действительно два добрых соседа», - отметил он.

По его словам, даже в период определенного охлаждения отношений российские туристы чувствовали себя в Азербайджане комфортно: «Россиян очень любят, приветствуют и хотят, чтобы они приезжали. Это человеческий уровень. А на политическом уровне - если есть политическая воля глав государств, придется возобновить, наладить и отрегулировать все нюансы. Думаю, в ближайшее время мы это сделаем».

Э. Агаларов также сообщил, что этим летом более 50 артистов из России приедут в Азербайджан для участия в музыкальном фестивале DreamFest.

Говоря о работе Российско-Азербайджанского делового совета, он напомнил, что последнее заседание состоялось около месяца назад при участии двух вице-премьеров.

«Сегодня, имея политическую волю на то, чтобы эти отношения были еще более стабильными и успешными, а товарооборот между странами рос, думаю, у нас в этом году есть все шансы показать высокие результаты», - подчеркнул президент Agalarov Development.

Он также отметил, что проект Sea Breeze активно использует возможности сотрудничества с российскими производителями, в том числе в сфере строительных и технологических материалов.