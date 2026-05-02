Рашид Мамедалиев завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Душанбе

26-летний азербайджанский дзюдоист Рашид Мамедалиев (73 кг) стал обладателем бронзовой медали на турнире Большого шлема в Душанбе, входящем в Мировой тур по дзюдо.

В решающей схватке за третье место спортсмен одержал победу над представителем Таджикистана Ахмадзода Масуди. Эта награда стала первой для сборной Азербайджана на текущем соревновании. Всего на турнире страну представляют шесть дзюдоистов в четырех весовых категориях. Ранее Мурад Мурадлы (60 кг), Ислам Рагимов и Низами Имранов (66 кг) завершили свое выступление без медалей.