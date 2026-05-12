МЧС продолжает борьбу с пожаром в Локбатане, товары вывозят из горящего склада - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Товары вывозят в безопасную зону из склада в бакинском поселке Локбатан, где продолжается борьба с мощным пожаром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, спасатели продолжают работы по обеспечению безопасности на территории горящего склада.

В ведомстве отметили, что параллельно с противопожарными мероприятиями осуществляется транспортировка находящихся на складе товаров в безопасное место.

08:53

В складском помещении, расположенном в посёлке Локбатан Гарадагского района города Баку, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.

Как сообщает AПА, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, в настоящее время находится на месте происшествия.

08:33

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время проводятся работы по тушению пожара. На территорию направлены достаточное количество техники и личного состава МЧС. С целью ускорения тушения пожара к месту происшествия привлечены вертолеты авиаотряда МЧС.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.

В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на одном из складов в Гарадагском районе сотрудники полиции принимают необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, а также беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.