МЧС продолжает борьбу с пожаром в Локбатане, товары вывозят из горящего склада - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Товары вывозят в безопасную зону из склада в бакинском поселке Локбатан, где продолжается борьба с мощным пожаром.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, спасатели продолжают работы по обеспечению безопасности на территории горящего склада.
В ведомстве отметили, что параллельно с противопожарными мероприятиями осуществляется транспортировка находящихся на складе товаров в безопасное место.
08:53
В складском помещении, расположенном в посёлке Локбатан Гарадагского района города Баку, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.
Как сообщает AПА, об этом распространила информацию пресс-служба МЧС.
Министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, в настоящее время находится на месте происшествия.
08:33
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время проводятся работы по тушению пожара. На территорию направлены достаточное количество техники и личного состава МЧС. С целью ускорения тушения пожара к месту происшествия привлечены вертолеты авиаотряда МЧС.
По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.
В пресс-службе МВД сообщили, что в связи с пожаром на одном из складов в Гарадагском районе сотрудники полиции принимают необходимые оперативные меры для обеспечения безопасной эвакуации граждан, а также беспрепятственной работы пожарно-спасательных подразделений.