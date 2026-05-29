Два человека пострадали при попадании БПЛА в жилой дом в Румынии - ФОТО - ВИДЕО
Беспилотник врезался в крышу 10-этажного жилого дома в румынском Галаце.
Начался пожар, пострадали два человека, пишет Reuters со ссылкой на румынские власти.
По данным агентства, сдетонировала взрывчатка, находившаяся в беспилотнике. Пожар уже потушен. Раненым оказали помощь на месте. Были эвакуированы 70 человек.
Указывается, что инцидент стал первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших. Минобороны Румынии сообщило, что 47 раз находило обломки беспилотников, упавших на территории страны.
Источник: Vedomosti
