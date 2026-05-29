Азербайджанские фанаты требуют реформы национального отбора на «Евровидение»

Поклонники конкурса «Евровидение» из Азербайджана выступили с инициативой о реформировании системы выбора представителя страны на конкурс.

Фан-сообщество @12xal запустило онлайн-петицию, в которой требует прозрачных изменений в национальном отборе и подходе к участию Азербайджана в конкурсе.

Авторы обращения напомнили, что, несмотря на яркие успехи страны в истории конкурса, последние результаты вызывают разочарование у аудитории. В тексте петиции отмечается, что за последние четыре года Азербайджану не удалось выйти в финал, а в последние два года страна занимала последние позиции в полуфиналах.

Среди главных претензий фанатов - отсутствие прозрачности при выборе артиста и песни (в последние годы отбор проходит в закрытом формате – прим. ред.), слабая коммуникация делегации с фан-сообществами, СМИ и независимыми платформами, а также устаревший подход к PR и продвижению участников.

Авторы инициативы предлагают внедрить систему национального отбора с более активным участием общественности, сделать процесс выбора демократичнее и обеспечить открытый диалог между делегацией и поклонниками конкурса.

«Время перемен уже настало», - говорится в тексте обращения. По мнению инициаторов петиции, изменения помогут Азербайджану вновь стать конкурентоспособным участником «Евровидения» и вернуть прежние успехи на международной сцене.

