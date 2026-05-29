США увеличили финансирование мер для борьбы с Эболой в Африке

Соединенные Штаты выделили дополнительные $80 млн на борьбу со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде.

Общий объем финансовой помощи достиг $112 млн, сообщил старший советник президента США по делам Африки и арабских стран Массад Булос.

"США выделили еще $80 млн в дополнение к уже предоставленным $32 млн для реализации крайне необходимых мер по борьбе с лихорадкой Эбола. <...> Мы благодарим наших партнеров на местах, а также правительства ДРК и Уганды", - написал Булос на своей странице в X.

Власти ДР Конго и Уганды объявили 15 мая о начале вспышки лихорадки Эбола на территории своих стран.

Она вызвана вирусом Эбола-Бундибуджио, который впервые был выявлен осенью 2007 года в Уганде. В ДРК зарегистрировано около 1 тыс. предполагаемых случаев заражения и порядка 220 летальных исходов, в Уганде - восемь и один соответственно.

Источник: ТАСС