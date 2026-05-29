Велосипедистов и водителей скутеров призвали строго соблюдать ПДД - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:30 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом обратился к пользователям велосипедов и скутеров.

В обращении отмечается, что в весенне-летний период возрастает число пользователей двухколёсных транспортных средств, таких как велосипеды и скутеры, и подчеркивается, что несоблюдение правил их эксплуатации становится причиной создания аварийных ситуаций на дорогах.

В частности, пользователи таких средств передвижения не должны двигаться во встречном направлении и обязаны останавливаться при запрещающем сигнале светофора. При пересечении пешеходных переходов они должны спешиваться и переходить дорогу как пешеходы.

Отмечается, что закон требует, чтобы велосипеды, велосипеды с подвесным двигателем и другие аналогичные транспортные средства двигались только по крайней правой полосе проезжей части, соблюдая требования дорожных знаков и разметки, а также максимально прижимаясь к правой стороне и двигаясь в один ряд. Движение велосипедов по обочине допускается при условии, что они не создают препятствий для пешеходов.

Водителям таких транспортных средств следует учитывать, что при наличии велосипедной дорожки движение по прилегающей проезжей части запрещено. Кроме того, на нерегулируемых перекрёстках вне перекрёстка с дорожным регулированием велосипедисты обязаны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по велосипедной дорожке.

«Основой безопасности является ответственность. Соблюдение правил дорожного движения и ответственное поведение на дорогах необходимо для безопасности каждого участника движения», - говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом.

