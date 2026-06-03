Аббас Аббасов: «Сотрудничество с Международной сикхской федерацией будет способствовать защите этнических меньшинств»

3 июня в Баку в рамках мероприятия, организованного Бакинской инициативной группой, будут обсуждены события в Амритсаре, а также давление и насилие, которые, по утверждению участников, осуществлялись правительством Индии в отношении сикхов.

Как сообщает 1news.az, этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на международной конференции, посвящённой событиям в Амритсаре,.

По его словам, за последние 40 лет эти формы давления и насилия приобрели глобальный характер и трансформировались в явление транснациональных репрессий.

«В рамках сотрудничества, которое мы выстроили с Международной сикхской федерацией за последние пять месяцев, Бакинская инициативная группа успешно организовала две международные конференции, посвящённые этой теме. Кроме того, в партнёрстве был подготовлен и опубликован совместный доклад. Этот документ был представлен на 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Уверен, что наше сотрудничество с Международной сикхской федерацией внесёт значительный вклад в защиту этнических меньшинств и прав человека в целом», - отметил А.Аббасов.

Гафар Агаев