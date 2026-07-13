Ильхам Алиев поделился видеороликом о IV Шушинском глобальном медиафоруме - ВИДЕО
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в IV Шушинском глобальном медиа-форуме.
В публикации говорится:
«IV Шушинский глобальный медиа-форум с участием Президента Ильхама Алиева.»
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə IV Şuşa Qlobal Media Forumu#ShushaGlobalMediaForum pic.twitter.com/F0hR6CgS88 — İlham Əliyev (@azpresident) July 13, 2026
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