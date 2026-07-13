Ильхам Алиев поделился видеороликом о IV Шушинском глобальном медиафоруме - ВИДЕО

На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства в IV Шушинском глобальном медиа-форуме.

В публикации говорится:

«IV Шушинский глобальный медиа-форум с участием Президента Ильхама Алиева.»