Екатерина Мизулина написала донос на Ксению Собчак за интервью с Игорем Синяком – ФОТО – ВИДЕО

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в прокуратуру с требованием проверить новое интервью Ксении Собчак с российским бьюти-блогером, ютубером и автором-исполнителем украинского происхождения Игорем Синяком.

«Я реально не понимаю, зачем это всё. Как и многие люди, которые мне об этом написали. Ознакомилась с видео. Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причем эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?» — пишет Е. Мизулина в своем Telegram-канале, отмечая, что «обратилась в МВД с просьбой провести проверку на предмет распространения пропаганды экстремистского движения ЛГБТ».

«Почему нельзя в детский праздник показать наших талантливых школьников и рассказать об их достижениях и победах? Или мамочку, которая поднимает детей одна? Зачем вообще постоянно делать акцент на треш-контенте и всех провоцировать? Что сейчас должно остаться в головах детей, которые увидят это интервью в рекомендациях, хотят они того или нет? Что это якобы „норма“, что дядечка может ходить в женском платье, а потом, как оказывается, в таком виде еще и насиловать детей, как это произошло в Приморье?» — задается вопросами она.

В ответ журналистка и телеведущая Ксения Собчак публично в своем Telegram-канале посоветовала Екатерине Мизулиной разобраться с собственной гомофобией, попросив ее перестать «разыгрывать этот дешевый, подлый фарс. Стыдно смотреть. Вы пишете доносы. Вы ломаете судьбы людям. Но прикрываетесь некими обеспокоенными доброжелателями. Но это все либо активисты, либо актеры, либо единичные представители родного вам сообщества ненавистников людей на почве ориентации и пола, и вы это знаете, поэтому и закрыли комментарии под своим постом. Потому что есть только вы и ваши доносы. Вам с ними и жить».

По словам К. Собчак, она защищает детей России эффективнее и храбрее, чем Е. Мизулина, назвав ее аргументы смешными и отметив, что именно ими она прикрывает свою пещерную гомофобию, чтобы выслужиться перед российской властью.

Комментируя публикацию интервью с И. Синяком 1 июня, Ксения Собчак заявила, что дата выхода была связана исключительно с редакционной сеткой и традиционным графиком публикаций по понедельникам, а попытки увидеть в этом скрытый подтекст назвала необоснованными.

«Для меня журналистика — это про то, чтобы показывать противоречивое и парадоксальное, вскрывать нарывы общества. Вот ваши нарывы — гомофобия и подобострастие — точно вскрыты всем, что вы тут пишете», — отмечает журналистка.

Ксения Собчак также призвала Екатерину Мизулину прекратить омерзительно лицемерить: «Дети видели „дядечек в платьях“ еще пару лет назад по федеральному ТВ во всех „аншлагах“ и „голубых огоньках“. Платье не определяет ориентацию, их и натуралы многие покупают, как и юбки, кстати. В Москве брутальные бородатые парни килты шотландские на Китай-городе носят, ни разу не видели? Я бы посмотрела, как с них попробовал бы спросить за традиционные ценности ваш напомаженный муж в латексе и коже с обесцвеченной челкой (певец Shaman — прим. ред.), который в общем доступе показывает видео, как лижет Байкал. Я правильно помню, он ведь ушел к вам от жены в Год семьи, не так ли? Вот ведь тоже как совпало, да? В эту игру могут играть двое, моя дорогая».

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай вокруг интервью Ксении Собчак. Ранее по требованию Роскомнадзора журналистка удалила с YouTube-канала «Осторожно: Собчак» интервью с блогером и музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese). По словам Собчак, ведомство усмотрело в выпуске признаки «пропаганды ЛГБТ», после чего редакция получила официальное предписание об удалении видео.

Отметим, что интервью К. Собчак с И. Синяком, хронометраж которого около трех с половиной часов, набрало за три дня более 2,9 млн просмотров.

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