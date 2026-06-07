Пашинян назвал «искусственной» напряженность в отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении.

"Отношения между Арменией и Россией имеют институциональную глубину и основаны на обоюдном уважении", - заявил Пашинян после голосования на парламентских выборах.

По его мнению, определенные силы пытаются создать напряженность в отношениях между странами, "но это не получится", так как у него налажены тесные отношения с российским лидером.

Парламентские выборы проходят в Армении 7 июня, в них участвуют 18 партий и политических блоков.

Источник: РИА Новости