Подтопление в Мамедли: семьи вынуждены покинуть свои дома - ВИДЕО

Жители села Мамедли в Абшеронском районе Азербайджана столкнулись с серьёзным подтоплением жилой территории, в результате которого значительная часть домов оказалась в зоне затопления.

Вода из вышедшего из берегов озера заполнила дворы, подвальные помещения и подъездные дороги, создав угрозу для жилой застройки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, местные жители связывают ухудшение ситуации с изменением естественной системы отвода воды, которое, по их словам, произошло в ходе строительных работ. Последовавшие обильные осадки и повышение уровня грунтовых вод, как отмечают сельчане, привели к дальнейшему росту уровня воды.

По словам жителей, в отдельных местах подтопление вплотную приблизилось к жилым помещениям, а некоторые дома оказались фактически окружены водой. Люди также сообщают о неблагоприятных санитарных условиях, включая неприятный запах и увеличение численности насекомых.

Часть семей была вынуждена временно покинуть свои дома и на протяжении нескольких месяцев проживает в арендованном жилье.

В Объединённой службе водоснабжения крупных городов в свою очередь заявили, что причиной подтопления стали продолжительные осадки, а также несанкционированный сброс сточных вод в озеро.

В ведомстве отметили, что наиболее пострадавшие территории находятся в зонах хаотичной застройки, где жилые дома возведены вблизи водоёма без соблюдения единого градостроительного плана. Кроме того, в данном районе отсутствует централизованная система канализации.