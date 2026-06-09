Пожар уничтожил грузовик в Загатале

В Загатальском районе зафиксировано возгорание малотоннажного грузового автомобиля, которым управлял житель Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошёл на участке автодороги Гах - Загатала, проходящем через село Чобанкол. В движущемся автомобиле марки Ford Transit под управлением Руслана Ахмедова внезапно возникло возгорание в салоне.

В результате происшествия огонь полностью уничтожил внутреннюю часть транспортного средства. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке автомобиля.

Как отмечается, пострадавших в результате инцидента нет.

На место происшествия были привлечены силы и техника Государственной службы пожарной охраны, которые ликвидировали возгорание.

По факту происшествия проводится расследование.