В Агджабеди мужчина умер после контакта с химическим веществом
В Агджабединском районе зафиксирован случай смертельного отравления 60-летнего местного жителя химическим раствором.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, житель района Сархан Ширинов, 1966 года рождения, был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу с признаками отравления химическим веществом.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь и усилия врачей, спасти пациента не удалось, он скончался в лечебном учреждении.
По данному факту в прокуратуре Агджабединского района проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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