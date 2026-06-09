В Агджабеди мужчина умер после контакта с химическим веществом

В Агджабединском районе зафиксирован случай смертельного отравления 60-летнего местного жителя химическим раствором.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, житель района Сархан Ширинов, 1966 года рождения, был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу с признаками отравления химическим веществом.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь и усилия врачей, спасти пациента не удалось, он скончался в лечебном учреждении.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.