В стране с начала года усыновили 70 детей

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, с начала 2026 года в Азербайджане усыновлены 70 детей.

По данным ведомства, за указанный период Агентство социальных услуг при министерстве передало на усыновление 70 несовершеннолетних, среди которых 34 девочки и 36 мальчиков.

Отмечается, что после устройства детей в приёмные семьи осуществляется контроль за условиями их проживания. Мониторинг проводится до достижения ребёнком 18-летнего возраста, в течение первого года проверки осуществляются ежеквартально, в последующие годы же один раз в год.

В министерстве также сообщили, что усыновителям предусмотрены государственные выплаты. Так, ежемесячное пособие составляет 240 манатов на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 18 лет, а в случае усыновления ребёнка с инвалидностью - 600 манатов.

Кроме того, лица, усыновившие детей, лишённых родительской опеки, пользуются рядом социальных, трудовых и налоговых льгот, предусмотренных законодательством.

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