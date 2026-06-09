В Масазыре конфликт между водителями завершился задержанием - ФОТО

В Абшеронском районе Азербайджана расследован дорожный инцидент, произошедший между водителями двух автомобилей.

Как сообщает 1news.az, сотрудники полиции провели проверку по факту конфликта, зафиксированного 7 июня в поселке Масазыр. Участниками происшествия стали водители автомобилей марок Mercedes и Kia.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан водитель автомобиля Mercedes с государственным регистрационным номером 77-UE-011, Ш. Гамзаев. Транспортное средство помещено на штрафную стоянку.

В отношении водителя принимаются меры правового характера в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.