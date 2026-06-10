Из-за грубых нарушений пожарной безопасности в Баку закрыли мебельный цех - ФОТО - ВИДЕО

В Баку приостановлена деятельность мебельного цеха, в котором были выявлены серьёзные нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, нарушения были обнаружены в ходе инспекции, проведённой Государственной службой пожарного надзора на производственном объекте, расположенном в Ясамальском районе столицы на улице Микаила Мушфига.

По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что эксплуатация предприятия в существующих условиях представляет потенциальную угрозу. По оценке ведомства, в случае возникновения возгорания огонь мог бы быстро распространиться по территории объекта, создавая серьёзную опасность для жизни и здоровья людей.

В связи с выявленными нарушениями и высоким уровнем пожарного риска было принято решение о временном прекращении деятельности мебельного цеха.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что объект сможет возобновить работу только после устранения всех нарушений и приведения условий эксплуатации в соответствие с требованиями пожарной безопасности.