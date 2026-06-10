ADY увеличивает количество вагонов на маршруте Баку - Тбилиси

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» расширяет составы поездов, курсирующих по международному маршруту Баку - Тбилиси - Баку, в связи с ростом пассажирского спроса в летний сезон.

Как сообщают 1news.az, решение принято на фоне увеличения числа поездок в период отпусков и школьных каникул. В целях обеспечения дополнительной перевозочной мощности к действующим поездам будут прицеплены дополнительные вагоны.

Изменения начнут действовать с 11 июня для рейсов, отправляющихся из Баку, и с 12 июня - для поездов, следующих из Тбилиси. Ожидается, что это позволит увеличить количество доступных мест и удовлетворить повышенный спрос на направлении.

В компании также отметили, что билеты на международные железнодорожные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ЗАО «Азербайджанские железные дороги», а также через мобильное приложение ADY Mobile.