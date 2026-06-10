В Азербайджане в 2025 году к уголовной ответственности привлекли более 780 несовершеннолетних

В 2025 году в Азербайджане к уголовной ответственности были привлечены 478 подростков, достигших 18 лет, и 784 человека в возрасте до 18 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Выступая на презентации исследовательского отчета "Правовое сознание подростков в Азербайджане" и книги "Дети и право", глава надзорного ведомства отметил, что данные показатели выглядят удовлетворительными на фоне общемировой статистики.

В качестве примера Кямран Алиев привел данные Детского фонда ООН, согласно которым в мире каждые четыре минуты один ребенок становится жертвой насилия или убийства: "В прошлом году порядка 90 млн детей по всему миру подверглись сексуальному насилию, а 1,6 млрд столкнулись с физическим давлением в семье".

Генпрокурор сообщил, что начиная с 2024 года органы прокуратуры Азербайджана направили в суды 37 гражданских исков о лишении родительских прав. К настоящему моменту 35 из них полностью удовлетворены, а оставшиеся два заявления находятся на стадии рассмотрения.