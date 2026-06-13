 В Азербайджане продолжаются ливни и грозы, в ряде районов выпал град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА | 1news.az | Новости
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В Азербайджане продолжаются ливни и грозы, в ряде районов выпал град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

First News Media11:23 - Сегодня
В Азербайджане продолжаются ливни и грозы, в ряде районов выпал град - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 10:00 13 июня на большей части территории Азербайджана сохраняется дождливая погода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах наблюдаются грозы и периодически идут ливневые дожди.

По данным службы, наибольшее количество осадков выпало в Джульфе — 23 мм, Дашкесане — 12 мм, Нафталане — 11 мм, Ордубаде — 9 мм, Кубе — 8 мм, Шахдаге — 7 мм. В ряде других районов, а также в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано до 1 мм осадков.

Местами наблюдался северо-западный ветер, скорость которого достигала 20 м/с в Баку и на Абшероне, 19 м/с в Горанбое и 18 м/с в Нафталане и Дашкесане.

Кроме того, 12 июня в ряде районов страны был зафиксирован град. В отдельных сёлах Газахского района, Товуза, Дашкесана, Тертера, Кельбаджара, Лачина и Зангилана выпали градины диаметром от 10 до 20 мм.

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