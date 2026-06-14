В Агдаме удар молнии вызвал пожар в магазине - ФОТО

В селе Гарадаглы Агдамского района пожар, возникший в результате удара молнии в магазин, был потушен, также удалось предотвратить распространение огня на расположенный поблизости жилой дом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, инцидент произошёл утром 14 июня.

По имеющейся информации, молния ударила в магазин, принадлежащий жителю села Фикрету Солтан оглу Ибадову, после чего начался пожар.

На место происшествия были направлены техника и личный состав Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Спасателям удалось оперативно локализовать и потушить возгорание, не допустив его распространения на соседний дом.