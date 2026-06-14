В Румынии будет сформировано новое правительство

Президент Румынии Никушор Дан поручил депутату из Национал-либеральной партии Адриану Веште сформировать новое правительство республики после того, как предыдущий кандидат не смог заручиться поддержкой парламента.

Об этом сообщает Radio Romania, передает ТАСС.

Европарламентарий Эуджен Томак сложил с себя полномочия кандидата на пост премьер-министра, не сумев получить необходимого политического одобрения. На этой неделе Национал-либеральная партия и Союз спасения Румынии заявили, что не поддерживают предложенную Томаком формулу технического правительства.

Вместо него глава государства предложил пост представителю либералов Веште. Ему предстоит сформировать кабинет министров и представить его на утверждение парламента. Согласно Конституции Румынии, назначенный премьер-министр обязан в течение 10 дней с момента назначения запросить вотум доверия законодательного органа в отношении своей программы и полного состава правительства.