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Трамп пригрозил Макрону новыми пошлинами

First News Media09:50 - Сегодня
Трамп пригрозил Макрону новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил французскому лидеру Эммануэлю Макрону пошлинами в 100% на все французские вина и шампанское, если Париж не отменит цифровой налог на технологические компании Соединенных Штатов.

Как заявил Трамп в интервью газете New York Post, он потребовал от Макрона отменить налог на технологические компании в 3%, в противном случае Франция может столкнуться с разрушительными пошлинами на американском рынке.

"Я попросил его (Макрона — ред.) не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции", — сказал Трамп.

По словам американского лидера, все, что Макрону нужно сделать, "это отменить налог с продаж, и тогда на него не будет оказываться такое давление".

Источник: РИА Новости

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