Трампа не волнует вопрос смены власти в Иране

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что вопрос смены власти в Иране не является для него первостепенным.

"Что касается смены власти, меня никогда не заботила смена власти. Это уже третье руководство [Ирана], с которым мы имеем дело, и пока что оно наиболее разумное", - заявил он в интервью газете The Wall Street Journal.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана.

Источник: ТАСС