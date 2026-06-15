Ynet: Нетаньяху заявил Трампу, что Израиль не выведет войска из Ливана

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанным выполнять «ливанскую оговорку» в соглашении США с Ираном.

Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

По его данным, Нетаньяху «ясно дал понять», что Армия обороны Израиля останется на занимаемых ею в настоящее время позициях в Ливане и продолжит действовать против угрозы со стороны шиитского движения «Хезболлах», включая «уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль».

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.

Источник: ТАСС