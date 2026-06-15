Президент: Наша страна проводит решительную политику, направленную на создание атмосферы устойчивого мира и стабильности в регионе

«Наша страна проводит решительную политику, направленную на создание и поддержание атмосферы устойчивого мира и стабильности в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли содержатся в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам проходящей сегодня в Шуше международной конференции на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе".

В обращении отмечается, что подписание в прошлом году в Вашингтоне при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Совместной декларации между лидерами Азербайджана и Армении, а также парафирование мирного соглашения полностью изменили ситуацию на Южном Кавказе. В связи с этим реализуемый Зангезурский коридор не только соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванским регионом, но и станет одним из ключевых сегментов Срединного коридора».