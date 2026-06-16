 У него мог бы быть праздник, но есть только лечение: Аббас встречает день рождения в борьбе с раком - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

У него мог бы быть праздник, но есть только лечение: Аббас встречает день рождения в борьбе с раком - ФОТО

Фаига Мамедова16:12 - Сегодня
У него мог бы быть праздник, но есть только лечение: Аббас встречает день рождения в борьбе с раком - ФОТО

В редакцию 1news.az повторно обратилась Илкана ханум - мама маленького Аббаса Рзазаде.

Мальчик с четырех лет мужественно борется с тяжелым диагнозом - лимфомой Ходжкина (рак лимфатической системы) 3-й стадии.

Накануне своего дня рождения Аббас снова нуждается в нашей поддержке.

По словам матери, за эти годы хрупкое тело ребенка вынесло огромные испытания: 6 курсов химиотерапии и 10 сеансов лучевой терапии.

«Он шесть месяцев непрерывно провел в детском отделении Национального центра онкологии. Скоро сыну исполнится 9 лет, но он все еще прикован к этой тяжелой борьбе. Каждый месяц мы обязаны проходить обследования и сдавать анализы. 17 июня у Аббаса день рождения, но мой ребенок не может, как другие дети, радоваться этому празднику. Вся его маленькая жизнь проходит в мучениях и боли», - делится Илкана ханум.

Семья Аббаса находится в крайне истощенном моральном и материальном состоянии. Они живут на съемной квартире, глава семьи работает водителем такси, и доходов едва хватает на самое необходимое.

«Наше материальное положение критическое, мы просто не справляемся с оплатой лечения. Силы на исходе, и помощи ждать практически не от кого. У моего мужа нет родителей, мы совершенно одни в этой беде», -рассказывает убитая горем мама.

Как отметила мама Аббаса, в апреле 2026 года он прошел очередную компьютерную томографию (КТ), которая показала тревожные изменения: в легких был обнаружен синдром «матового стекла», а в правой паховой области зафиксирован сильно увеличенный лимфоузел с подозрительными симптомами. Последние анализы крови и УЗИ мальчик сдал совсем недавно - 9 июня 2026 года, а в следующем месяце его ждет повторное КТ.

«Мы планировали поехать на лечение в Турцию, в детское онкологическое отделение больницы Хаджеттепе в Анкару. Но из-за этого подозрительного лимфоузла нам необходимо срочно пройти ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионную томографию) здесь, в Баку, чтобы понять, как ведет себя болезнь», - объясняет Илкана ханум.

По ее словам, стоимость этого жизненно важного обследования составляет 1600 манатов. А с учетом сопутствующих лекарств, анализов и необходимых витаминов семье нужно собрать как минимум 5000 манатов, чтобы не прерывать лечение.

«Мы умоляем всех отзывчивых и неравнодушных людей помочь нам выбраться из этой тяжелой ситуации и спасти сына. Каждый манат для нас важен.Если кто-то хочет навестить нас и лично во всем убедиться, наш адрес: поселок Ени Гюнешли, массив "В"», - отметила Илькана ханум.

Номер банковской карты на имя Аббаса Рзазаде: 4127 2053 3196 5751 - ABB

Номер банковской карты на имя Илькана ханум: 4098 5844 9409 7734 - Leo

Телефон матери для связи: +994 55 643 64 30

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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