Шуша по праву считается одним из важнейших архитектурных центров Азербайджана, городом, где на протяжении веков формировалась уникальная городская среда, сочетающая в себе историческую глубину и художественную выразительность.

Здесь каждый квартал и каждая улица отражают многослойную историю региона, в которой переплетаются традиции зодчества, ремесла и культуры. Архитектурный облик города отличается особой гармонией и разнообразием, что делает её подлинной жемчужиной национального наследия. Благодаря своему культурному и историческому значению город занимает особое место в архитектурной карте страны.

Среди многочисленных памятников города Шуша выделяются сооружения, представляющие большую художественную и историческую ценность. Одним из таких является Дом Асада-бека — историко-архитектурный памятник начала XVIII века. Это здание принадлежало одному из известных представителей города — Асада-беку, который был известен своей общественной деятельностью и меценатством, внесшим вклад в развитие городской среды и культурной жизни своего времени.

Дом Асад-бека представляет собой сооружение с вытянутой прямоугольной планировкой, где первый этаж был функционально разделён на три основные группы помещений. В центральной части располагался крупный Т-образный зал, вокруг которого группировались небольшие комнаты, а по обеим сторонам находились ещё две самостоятельные группы помещений, каждая из которых включала по два помещения. Такое зонирование подчёркивало чёткую пространственную организацию и сложную внутреннюю структуру здания. Одной из ключевых особенностей, выделяющих дом Асад-бека среди аналогичных усадебных построек, является его развитая многокомнатная структура, отражающая сложность планировочного решения и высокий уровень функционального зонирования.

Гостиная зала первого этажа имела протяжённое шебеке-окно, раскрывающееся вдоль всего фасада. Особенностью здания является отсутствие внутреннего вертикального сообщения между этажами: подъём на второй этаж осуществлялся по каменным лестницам, расположенным в обоих углах фасада. Они ведут в два вестибюля на втором этаже. Из этих вестибюлей через небольшие коридоры можно попасть в большой гостиный зал, а дальше можно попасть в комнаты вокруг зала.

Входные группы расположены симметрично по обеим сторонам фасада и решены в виде углублённых порталов, утопленных в толщу стены. Такое решение подчёркивает монументальность объёма здания и усиливает пластическую выразительность фасада, одновременно формируя чётко организованную систему входов. Конструктивное решение этажей демонстрирует выразительный контраст: первый этаж, выполненный из полигональной каменной кладки с небольшими оконными проёмами, выглядит более массивным и основательным, тогда как второй, возведённый из обожжённого красного кирпича, воспринимается легче и пластичнее. Окна первого уровня оформлены стрельчатыми арками, усиливающими его монументальный характер.

В советский период в течение многих лет в этом здании функционировал специализированный детский санаторий, где дети одновременно обучались, проживали и проходили лечение, что придавало комплексу важное социальное значение.

После оккупации города Шуша армянскими бандитскими формированиями этот крупный дворцовый комплекс подвергся значительным разрушениям, что стало тяжёлым ударом по историко-культурному наследию региона. Освобождение этих территорий стало поворотным моментом в истории страны и началом масштабного процесса восстановления. Под руководством Президента Ильхама Алиева была обеспечена историческая Победа и восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Сегодня Карабах возрождаются благодаря последовательной государственной политике и масштабным восстановительным работам. Города и сёла поэтапно возвращают себе прежний облик, а вместе с ним — историческую память и культурную идентичность. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению архитектурного наследия, которое является неотъемлемой частью национальной истории.

Архитектурное наследие Азербайджана является бесценным достоянием, отражающим многовековую историю, искусство и духовную силу народа. Дом Асада-бека — один из ярких примеров, в котором переплетаются мастерство зодчих, культурные традиции города Шуша и уникальный характер городской архитектурной среды, сохранивший своё значение как важный памятник истории и культуры.

Автор Вахид Шукюров