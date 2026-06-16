Рост на 15%: валютные резервы Азербайджана увеличились до $80 млрд

«Азербайджан предлагает стабильную и привлекательную экономическую среду для долгосрочных инвестиций».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на панельной дискуссии, организованной в Баку в рамках 51-х Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития.

В своем выступлении министр отметил, что Азербайджан обладает сильной фискальной базой и проверенной экономической политикой.

«Валютные резервы страны увеличились на 3,4 процента с начала года и на 15 процентов в годовом исчислении, достигнув 80 миллиардов долларов. По его словам, низкий уровень государственного долга создает прочную основу для экономической стабильности, инвестиционных возможностей и долгосрочного роста. Эти показатели также положительно оцениваются международными рейтинговыми агентствами».

Министр подчеркнул, что в основе экономических успехов Азербайджана лежат независимая экономическая политика и стратегический взгляд, превративший развитие в приоритет.

Министр также отметил, что развитие частного сектора, расширение нефтегазовой сферы и создание новых отраслей промышленности остаются приоритетом.

«В результате реформ, проведенных в последние годы, был улучшен инвестиционный климат, упрощены процедуры и расширены механизмы государственной поддержки. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, расширению доступа к финансированию и ориентированному на экспорт экономическому росту».

М. Джаббаров заявил, что в целях стимулирования ненефтяного экспорта снижаются логистические и экспортные расходы, повышается конкурентоспособность местной продукции и облегчается выход на новые рынки.

«Наблюдается развитие в сферах производства, логистики, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики и цифровых технологий».

Гафар Агаев