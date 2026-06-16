Трамп заявил, что Сирия может заняться вопросом «Хезболлах»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия может заняться урегулированием вопросов с шиитской организацией "Хезболлах".

"Я предложил Израилю позволить Сирии разобраться с "Хезболлах", потому что, честно говоря, я думаю, что они справятся с этим лучше", — сказал американский лидер журналистам на полях саммита Группы семи во Франции.

По его словам, президент Сирии Ахмед аш-Шараа именно тот человек, кто способен навести порядок, когда речь заходит об этой организации, которая, как отметил Трамп, "является мелкой неприятностью, которая постоянно себя проявляет".

Источник: ТАСС