Трамп заявил, что Сирия может заняться вопросом «Хезболлах»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сирия может заняться урегулированием вопросов с шиитской организацией "Хезболлах".
"Я предложил Израилю позволить Сирии разобраться с "Хезболлах", потому что, честно говоря, я думаю, что они справятся с этим лучше", — сказал американский лидер журналистам на полях саммита Группы семи во Франции.
По его словам, президент Сирии Ахмед аш-Шараа именно тот человек, кто способен навести порядок, когда речь заходит об этой организации, которая, как отметил Трамп, "является мелкой неприятностью, которая постоянно себя проявляет".
Источник: ТАСС
280