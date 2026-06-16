Пашинян: народ Армении встал на защиту мира

Конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен.

Об этом на заседании Национального Собрания во время обсуждения вопроса об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета за 2025 год заявил 16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«И, по итогам выборов 2026 года, народ Армении встал на защиту мира», — отметил глава Правительства. По словам Пашиняна, установление мира между Арменией и Азербайджаном уже придало новый импульс экономическому развитию. «Люди должны видеть экономический рост в своей повседневной жизни. По этой причине я принял решение о повышении пенсий в Армении», — сказал премьер-министр.

Источник: news.am