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Рубинян посоветовал оппозиции самораспуститься и не брать мандаты

First News Media15:50 - Сегодня
Рубинян посоветовал оппозиции самораспуститься и не брать мандаты

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян заявил, что оппозиционные силы, которые оспаривают результаты парламентских выборов, не должны получать депутатские мандаты.

На брифинге во вторник он выразил мнение, что оппозиция должна самораспуститься, передает Новости-Армения.

«Мы изначально считали, что регистрация этих сил должна была быть отменена, поскольку они занимались раздачей избирательных взяток», — заявил Рубинян на брифинге во вторник.

По его словам, правящая сила не заинтересована в отмене результатов выборов.

«Что касается результатов выборов, мы не хотим, чтобы выборы были отменены, поскольку парламентское большинство легитимно, наши голоса легитимны, и мы сформируем правительство», — сказал Рубинян.

ЦИК Армении в воскресенье, 14 июня, представила окончательные итоги выборов в Национальное Собрание, состоявшихся 7 июня. В выборах участвовали 18 политических сил.

Согласно окончательным данным ЦИК, правящая партия «Гражданский договор» получила 49,745% голосов и 64 депутатских мандата, оппозиционный блок «Сильная Армения» — 23,271% и 29 мандатов, оппозиционный блок «Армения» — 9,923% и 12 мандатов.

Еще одна оппозиционная сила — партия «Процветающая Армения» (ППА) — набрала 3,989% голосов, не преодолев минимальный проходной барьер в 4%.

Позже стало известно, что ЦИК признала недействительными результаты голосования на трех избирательных участках.

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