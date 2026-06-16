Трамп: Мне никогда не было дела до смены власти в Иране

Рациональные люди стоят во главе Ирана, Соединённым Штатам приятно с ними вести переговоры.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Группы семи во Франции.

"Вы говорите о смене режима. Мне никогда не было дела до смены власти [в Иране]. Это никогда не входило в мои планы, <...>. Первая группа [руководителей Ирана] — все мертвы, вторая группа — тоже мертвы. Часть третьей группы ушла, и мы имеем дело с людьми, которые, на мой взгляд, очень рациональны. С ними приятно иметь дело. Это сильные и умные люди. Я думаю, что на самом деле они умнее, чем первая и вторая группы, они не радикализированы и стремятся помочь своей стране. Так что, повторюсь, я не верю в смену режима, и я наблюдал за сменами режимов [по всему миру] в течение многих лет. Это никогда не работало", — сказал глава государства.

Он добавил, что ранее Ираном руководили "совершенно иррациональные люди, и этих людей теперь нет". "Я думаю, что у Ирана сейчас рациональное руководство", — заключил президент.

Источник: ТАСС