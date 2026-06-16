В Грузии предъявлены обвинения 8 фигурантам дела о коррупции в ж/д управлении

В Грузии предъявлены обвинения 8 фигурантам дела о коррупции в АО "Грузинские железные дороги".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил директор Агентства по борьбе с коррупцией Службы госбезопасности Грузии Эмзар Гагнидзе.

Уголовное дело связано с коррупционными схемами в период работы предыдущего руководства компании. По данным следствия, были присвоены крупные суммы госсредств и проведена легализация незаконно полученных доходов.

Установлены факты незаконной продажи металлолома компании, проведения фиктивных тендеров и махинаций с документацией. В 2019-2021 годах были присвоены десятки тысяч тонн черного металла, а средства выведены через различные компании. Также выявлены завышенные платежи за ремонтные и инфраструктурные работы на основе фиктивных актов.

Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.