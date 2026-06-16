Пашинян назвал новую парламентскую оппозицию незаконной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что прошедшие в парламент в результате выборов 7 июня оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности.

"Парламентская оппозиция, которая формируется в парламенте девятого созыва, является политической единицей, сформированной в результате абсолютно незаконных действий, и легитимное право Армении лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности. Республика Армения должна предпринять меры", - заявил он в парламенте.

По его словам, были зафиксированы случаи внешнего вмешательства по защите криминально- олигархического режима в Армении, это вмешательство могло угрожать безопасности Армении и были случаи также экзистенциальной угрозы.

"Сегодня эти риски преодолены. Нам ничто сейчас не мешает сконцентрироваться на искоренении криминальной олигархии. Этот процесс начат и не прекратится", - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что предстоящей повесткой возглавляемой им партии станет лишение имущества глав трех оппозиционных сил - главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. "Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной", - сказал Пашинян.

Как сообщал Центризбирком Армении, на выборах 7 июня партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - более 9,9%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Ранее Антикоррупционный комитет Армении предложил Министерству юстиции законодательно запретить участие в избирательных процессах политическим силам, обвиняемым в коррупционных сделках на выборах.

Источник: INTERFAX.RU