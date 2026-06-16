AZAL выполнил первый регулярный рейс по маршруту Баку – Шымкент

16 июня Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL успешно выполнил первый рейс по маршруту Баку – Шымкент – Баку, открыв регулярное авиасообщение с одним из крупнейших городов Казахстана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, авиабилеты по новому направлению уже доступны для приобретения.

Согласно летнему расписанию, с 16 по 27 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Начиная с 30 июня частота полетов увеличится до трех раз в неделю: вылеты из Баку будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам, а из Шымкента — по средам, пятницам и воскресеньям.

По случаю открытия нового маршрута в Шымкенте состоялось специальное мероприятие с участием представителей СМИ, туристической и авиационной отраслей. Гостям была представлена информация о туристическом потенциале города, его богатом культурном наследии, а также возможностях современной городской инфраструктуры.

Включение Шымкента в маршрутную сеть AZAL позволит расширить транспортные и туристические связи между Азербайджаном и Казахстаном, создаст дополнительные возможности для путешествий пассажиров и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций национального авиаперевозчика в регионе Центральной Азии.

Шымкент стал четвертым городом Казахстана в расширяющейся маршрутной сети AZAL. В настоящее время авиакомпания также выполняет регулярные рейсы в Алматы, Астану и Актау. Только в течение 2025 года по этим направлениям было выполнено около 850 регулярных рейсов в обоих направлениях.

Открытие нового маршрута позволит жителям Шымкента не только посетить Баку, но и воспользоваться удобными транзитными возможностями через Международный аэропорт имени Гейдара Алиева. Пассажирам будут доступны перелеты по широкой маршрутной сети AZAL, включая такие популярные направления, как Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Милан, Лондон, Прага, а также другие города Европы, Ближнего Востока и Азии.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении AZAL, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.