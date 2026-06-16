«Мы не играем в игры». Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и назвал альтернативу

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения Кремля о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве.

Глава украинского государства отклонил предложение России встретиться в Москве, заявив, что Киев «не играет в эти игры». В то же время он сказал, что встреча может состояться в нейтральной стране.

По словам Зеленского, это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке При этом он добавил, что «Путин не хочет прекращения войны».

На вопрос о возможной дате возобновления переговоров с Россией при посредничестве США Зеленский подчеркнул, что организовать такие дискуссии «очень сложно». Он отметил, что хотел воспользоваться возможностью саммита G7, чтобы встретиться с Путиным, но «Россия не разделяет эту точку зрения».

«Я не уверен, что они получили положительные сигналы от Соединенных Штатов», - сказал украинский президент.

Зеленский рассказал, как предлагал французскому президенту Эммануэлю Макрону попробовать организовать встречу с россиянами в Швейцарии. Однако, отметил он, россияне не отреагировали на такое предложение.

Источник: РБК-Украина