Зеленский пригрозил России «ужасной зимой»

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если боевые действия не будут остановлены в ближайшие месяцы, то Россию ждет «ужасная зима».

Он отметил, что Украина не хотела бы снова пережить такую же зиму, как прошедшая, но Россию также ждут испытания.

«У нас была ужасная зима, и им также будет непросто», — заявил Зеленский журналистам на саммите «Большой семерки».

Поэтому, подчеркнул он, переговоры о прекращении боевых действий следует начать до наступления холодов.

В Украине в зимний сезон 2025/26 из-за российских ударов во многих населенных пунктах не было электричества, воды и тепла. В Киеве многие дома в сильные морозы остались без централизованного отопления.

Источник: «РБК-Украина»